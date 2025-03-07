Более 55 млрд руб получили субъекты МСП Подмосковья в 2024 г за счет господдержки

Малый и средний бизнес в России в 2024 году привлек рекордные 1,18 трлн рублей благодаря финансовой поддержке участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП. Прирост к 2023 году составил 8%. Рекордным стал и показатель по количеству получателей поддержки. Финансирование при помощи гарантий и поручительств участников НГС получили почти 74 тыс. предпринимателей. Это на 71% больше, чем в 2023 году. Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Малый и средний бизнес в 2024 году развивался и рос, достигнув рекордного количества в 6,59 млн предпринимателей. Это стало возможным, в том числе, благодаря комплексу мер господдержки. Основной запрос МСП — на привлечение средств в предприятия — государство помогает закрывать через инструменты НГС. С ними бизнес привлек более 1,18 трлн рублей. Гарантии и поручительства помогают ему решать главную проблему — предоставлять банкам залог, без которого невозможно получить кредиты», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он подчеркнул, что объем поддержки осуществляющих научно-техническую деятельность организаций продолжает расти и за 2024 год вырос вдвое и составил 81,5 млрд рублей. В сфере ИТ — на 12%.

Среди отраслей экономики наибольший объем финподдержки при помощи участников НГС привлекли малые и средние предприятия из сфер обрабатывающего производства (252,9 млрд руб.), строительства (236,7 млрд руб.), научно-технической деятельности (81,5 млрд руб.), транспортировки и хранения (67,4 млрд руб.), сельского хозяйства (50,3 млрд руб.), гостиниц и общепита (29,7 млрд руб.) и ИТ (24,7 млрд руб.).

Московская область входит в число лидеров среди российских регионов по объему привлеченного финансирования при помощи участников НГС в 2024 году.

«В прошлом году по сравнению с 2023 годом в Подмосковье в 1,7 раза выросло количество получателей финансирования благодаря финподдержке участников НГС — почти до 3,2 тыс. В результате предприниматели региона за счет этого инструмента привлекли 55,4 млрд рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Напомним, что в НГС наряду с Корпорацией МСП входят региональные гарантийные организации (РГО) и государственные (муниципальные) микрофинансовые организации (ГМФО).

Предприниматели благодаря финансовым инструментам участников НГС могут привлечь банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно.

Поддержка предпринимателей продолжает осуществляться по профильному федеральному проекту, входящему в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.