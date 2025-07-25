сегодня в 19:30

Более 500 тыс компаний и ИП зарегистрировали корпоративные кабинеты на mos.ru

На портале mos.ru зарегистрировано 517 тыс. кабинетов компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). С помощью них бизнесмены столицы могут взаимодействовать с ведомствами и оптимизировать многие деловые процессы, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

На сегодняшний день пользователям доступно свыше 200 услуг и сервисов — от согласования дизайн-проекта размещения вывески до оформления пропусков на проезд грузовиков.

«Востребованность инструментов для бизнеса на городском портале остается стабильно высокой. В среднем на mos.ru появляется почти 30 тыс. новых корпоративных кабинетов в год», — отметила заммэра — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Зарегистрировать такую учетную запись на mos.ru может гендиректор фирмы или индивидуальный предприниматель, имеющие квалифицированную электронную подпись.

На главной странице кабинета на столичном сайте созданы виджеты для быстрого доступа к услугам и сервисам. Они легко настраиваются каждым пользователем под индивидуальные предпочтения.