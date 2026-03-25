Более 500 молодых предпринимателей Подмосковья вышли в конкурс «Создай НАШЕ»

Более 500 заявок подали молодые предприниматели из Подмосковья на федеральный конкурс «Создай НАШЕ» в 2026 году. Всего на участие поступило 11 тыс. заявок со всей страны, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ» в третий раз проводят Агентство стратегических инициатив и Корпорация МСП при поддержке фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» и «Деловой России». В этом году организаторы получили рекордные 11 тыс. заявок от участников в возрасте от 14 до 35 лет.

В числе лидеров по количеству заявок — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан. От Подмосковья поступило 558 заявок. Имена победителей объявят в мае на форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» в Москве.

«Мы отмечаем не только рост числа участников, но и повышение уровня поданных заявок. Растет сложность проектов: сегодня ребята все чаще идут в высокотехнологичный бизнес, в сферу инженерии и науки. Конкурс превратился в полноценную экосистему, где талант находит наставника, а идея — инвестора», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Грантовый фонд конкурса в 2026 году увеличили более чем в три раза — до 100 млн рублей. Авторы 100 лучших бизнес-идей получат по 1 млн рублей. Все участники смогут бесплатно пройти обучение на цифровой платформе МСП.РФ, а победители — акселерационную программу Корпорации МСП для масштабирования проектов. Дополнительно предусмотрены образовательные возможности и поддержка партнеров конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.