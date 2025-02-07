Более 500 млн: организаторы «Игр будущего» накопили огромные долги

Долг в 530 миллионов рублей накопили организаторы Международного мультиспортивного мероприятия «Игры будущего», которое прошло в феврале 2024 года, сообщает aif.ru .

«Учредители дирекции осведомлены о существующем долге. Мы можем подтвердить, что на текущий момент судебные процессы по части исков продолжаются, и мы активно ищем финансовые ресурсы для разрешения ситуации», — заявил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (ДССП) Максим Денисов.

По его словам, на сегодня все усилия организаторов направлены на решение вопросов в рамках законодательства. Против АНО предъявлено 15 исков.

Всего на проведение «Игр будущего» выделили более 3,6 миллиарда рублей из государственного бюджета и еще миллиард из регионального.

Масштабное мероприятие проходило с 21 февраля по 3 марта прошлого года, в нем приняли участие 5 тысяч человек из 117 стран мира.