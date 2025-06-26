Более 50% нижегородцев выступают за ежемесячные выплаты для домохозяек

В Госдуму представлен законопроект о ежемесячной выплате регионального прожиточного минимума для домохозяек и домохозяев. 55% жителей Нижнего Новгорода высказались в поддержку данной инициативы, сообщает ИА «Время Н» .

«Уход за детьми требует много сил и времени»; «Труд домохозяйки —точно такой же труд, как и любого другого работника»; «У меня родители 1 группы инвалидности. Мне приходится работать и ухаживать — это очень тяжело», — поделились мнением нижегородцы.

18% не поддержали инициативу: «Пособия должны быть адекватными: например, для тех, кто не работает и ухаживает за инвалидом, — полноценная зарплата сиделки»; «На детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы выплачивается пенсия»; «Кто недавно получил паспорт, тот может претендовать на выплаты не раньше, чем через 15 лет проживания в России».

Затруднились ответить 27%: «В таких законах много подводных камней, которые при разработке сложно учесть. А потом появляется много лиц, которые превращают хорошую инициативу в мошенническую схему».

Примечательно, что поддержка данного законопроекта наблюдается в равной степени как среди мужчин, так и среди женщин.

С возрастом респондентов увеличивается и доля тех, кто поддерживает данную инициативу: среди молодежи до 35 лет таких 50%, а среди граждан старше 45 лет — уже 68%. Аналогичная тенденция наблюдается и с ростом уровня доходов: среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей в месяц положительно оценивают нововведение 46%, а среди тех, чья заработная плата превышает 100 тысяч рублей, — 64%.