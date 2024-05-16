Более 50 инвесторов привлекли в ОЭЗ и индустриальные парки Подмосковья в 2024 г

Зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на 84-м заседании Мособлдумы в рамках часа правительства рассказала, что с начала года резидентами ОЭЗ и индустриальных парков Подмосковья стали свыше 50 компаний. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С начала 2024 года резидентами индустриальных парков Подмосковья стали уже 47 компаний. Общий объем инвестиций в их проекты составит 3,8 млрд рублей. На предприятиях смогут трудоустроиться более 700 жителей региона. Также новыми инвесторами пополнились подмосковные ОЭЗ. В этом году их резидентами стали 6 компаний, ими будет создано свыше 200 рабочих мест. Суммарный объем инвестиций в проекты новых резидентов — 592 млн рублей», — сообщила Зиновьева.

На территории Московской области создано 69 индустриальных парков и 5 особых экономических зон. Их заполняемость составляет 87,5% и 22% соответственно.

Подобрать локацию для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Сейчас в Подмосковье 280 проектов по импортозамещению, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона счел приятным тот факт, что речь идет о технологической отрасли. К примеру, в Щелкове запустили производство спутников — это «Газпром СПКА». Инвестиции проекта составляют 15 млрд рублей, а предприятие предоставляет жителям региона 200 рабочих мест.