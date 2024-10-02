Более 5 млрд рублей получили предприниматели Подмосковья в виде поручительств

В 2024 году Московский областной гарантийный фонд выдал предпринимателям Подмосковья поручительства на сумму свыше 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С начала 2024 года поддержку подмосковного гарантийного фонда получили 532 субъекта малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу было выдано 608 поручительств на общую сумму более 5 млрд рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 10,8 млрд рублей заемных средств», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприниматели Подмосковья могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка фонда позволяет субъектам МСП привлекать заемные средства для развития бизнеса: приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач.

Так, поддержкой Московского областного гарантийного фонда воспользовалась компания «Стелла», производитель карнизной продукции и штор из г. Руза Московской области, получившая поручительство фонда на сумму 22,5 млн рублей. Поддержка позволила привлечь 45 млн рублей кредитных средств, которые будут направлены на закупку материалов и комплектующих. Также компания планирует запустить новую коллекцию выпускаемой продукции.

Подробнее о получении поручительств можно узнать на сайте Московского областного гарантийного фонда.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.