Более 480 млн рублей получили производители от подмосковного ФРП

В 2024 году производители Подмосковья получили в фонде развития промышленности Московской области (ФРП МО) свыше 480 млн рублей в рамках субсидирования части процентной ставки по кредитам на покупку и создание основных средств, сообщают в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Получателями грантов ФРП МО стали производители, работающие в сфере импортозамещения.

«Общий объем грантов, выданных в 2024 году ФРП Московской области, составил 486 млн рублей. Всего региональным производителям импортозамещающей продукции было предоставлено 56 грантов. Получателями этой поддержки стали 25 юрлиц. Общий объем кредитов, по которым были предоставлены гранты ФРП, составляет почти 21 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Гранты были распределены в рамках трех конкурсных отборов, которые ФРП МО провел в июне, сентябре и декабре 2024 года. В результате некоторые получатели смогли воспользоваться поддержкой фонда неоднократно.

По условиям грантовой программы ФРП МО, подмосковные производители могли компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на развитие импортозамещающего производства. Минимальная сумма кредита для участия в программе — 30 млн рублей. Максимальный размер гранта — 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 млн рублей для одного предприятия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.