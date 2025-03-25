Более 400 проектов технологического суверенитета заявили в Подмосковье

Ровно три года назад — 25 марта 2022 года губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон «О перечне видов экономической (предпринимательской) деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций». О промежуточных итогах работы региона в этом направлении рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За прошедших три года в Московской области было заявлено к реализации 414 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения. Из них 266 — это строительство новых производственных объектов, еще 148 направлены на модернизацию уже существующих предприятий. Суммарный объем инвестиций в эти проекты оценивается в 339,5 млрд рублей», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что реализация проектов позволит создать порядка 33,5 тыс. рабочих мест для жителей региона, из них 8,9 тыс. планируется создать благодаря инвестпроектам, которые будут реализованы в этом году.

«За три года в Московской области уже запущено почти 160 новых предприятий, работа которых направлена на обеспечение технологического суверенитета нашей страны. В этом году в Подмосковье планируется реализация еще 85 проектов. Суммарный объем инвестиций в эти проекты оценивается в 52 млрд рублей», — уточнила Екатерина Зиновьева.

Проекты импортозамещения в Московской области реализуются в различных отраслях: фармацевтика и медицина, электроника и машиностроение, химическая, кабельная, легкая промышленность, пищевые производства и другие.

Так, например компания «ТАЙМ» в этом году планирует завершить строительство завода по производству сантехнических инсталляций в Балашихе. Реализация проекта позволит создать более 200 рабочих мест. Инвестиции — 1,3 млрд рублей.

Компания «УДТ Техника» в прошлом году построила производство комплектующих для грузового транспорта и спецтехники в Долгопрудном. Инвестиции в реализацию проекта составили 135 млн рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.