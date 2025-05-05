Более 400 предпринимателей Подмосковья воспользовались мерами поддержки

В первом квартале этого года услугами фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) воспользовались свыше 400 субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В Московской области создан широкий спектр мер поддержки предпринимателей, которые направлены, в том числе, на сферу экспорта. За первые три месяца 2025 года услугами фонда поддержки ВЭД Московской области воспользовались 405 субъектов МСП, из которых 113 относятся к женскому предпринимательству, еще 19 — к молодежному», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что наиболее востребованными услугами в этом периоде стали участие компаний в выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях, а также обучающие семинары и вебинары по экспорту.

Фонд оказывает различные услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.