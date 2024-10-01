Более 40 предпринимателей Королева получили господдержку

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Финансовую поддержку от государства на разных уровнях ежегодно получают предприятия малого и среднего бизнеса. В Королеве за последние три года различные виды поддержки направлены 43 предприятиям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, ООО «Лаборатория Инновационных Технологий» при поддержке Главы Королева Игоря Трифонова получило льготный заем от фонда развития промышленности РФ на сумму 865 млн. рублей. Средства направлены на разработку технологии и создание производства по получению индивидуальных оксидов редкоземельных металлов.

ООО «ЛИТ» производит редкие, рассеянные, редкоземельные элементы и платиновые металлы, индивидуальные соединения лантана, церия, неодима, празеодима, концентраты редкоземельных металлов, чистых металлов.

Компанией разработана уникальная технология экстракционного разделения группового редкоземельного концентрата на индивидуальные оксиды РЗМ на базе использования абсолютно нового высокоэффективного оборудования собственного производства. Опытно-промышленное производство продукции уже запущено в Королеве. Первые партии успешно прошли проверки качества и реализованы потребителям.

Реализация проекта рассчитана на 2022–2028 годы, объем инвестиций составляет 1 135 млн. рублей, по результатам планируется создание более 100 новых рабочих мест.

Премию губернатора Московской области в сферах науки, технологий в сумме 1 млн. рублей получила компания ООО НВК «Космософт». Уникальные специалисты компании ведут работы по востребованным направлениям: разработка прикладного ПО, 3D-графика, информационная безопасность и IT-инфраструктура.

Также мерами поддержки воспользовалась компания «Иплана», реализующая проект по строительству современного производственно-складского корпуса для расширения производства светопропускающих конструкций, и ООО «Лантасервис».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.