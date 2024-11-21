Более 40 млрд рублей инвестировали в ОЭЗ Подмосковья в 2024 году

За первые три квартала 2024 года фактический объем инвестиций, осуществленных резидентами и управляющими компаниями на территориях особых экономических зон Московской области, составил более 40 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«За первые девять месяцев 2024 года резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в реализацию своих проектов почти 39,3 млрд рублей. Еще 800 млн рублей было инвестировано управляющими компаниями в развитие инфраструктуры площадок. Совокупный объем инвестиций на территории ОЭЗ Подмосковья за первые девять месяцев 2024 года составил 40,1 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Лидером по объему инвестиций за первые три квартала стала ОЭЗ «Дубна», на территории которой было инвестировано 24,7 млрд рублей. Второе место по объему инвестиций в отчетном периоде занимает ОЭЗ «Исток» — здесь инвестировано 7,4 млрд рублей. На третьем месте — ОЭЗ «Кашира» с объемом инвестиций 3,9 млрд рублей.

Кроме того, 3,2 млрд рублей инвестировано на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат», почти 900 млн рублей — в ОЭЗ «Максимиха».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все особые экономические зоны в регионе заполнены. Он уточнил, что в Подмосковье действительно имеется пять особых экономических зон.

«Может для кого-то покажется это многовато, но факт в том, что они все заполнены и заполняются нашими партнерами. Мы стараемся строить еще и индустриальные парки. Там немножко другой налоговый режим, но кое-что, мы при желании тоже можем сделать так, чтобы каждое предприятие новое почувствовало поддержку», — сказал Воробьев.