Более 390 млн рублей направили на поддержку бизнеса в Подмосковье

В Московской области расширили региональные программы, направленные на поддержку сектора МСП в части развития производства. Суммарно бюджет двух областных программ субсидирования затрат на модернизацию и на покупку оборудования на 2024 год был увеличен на 390 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Для увеличения охвата поддержки МСП правительство Московской области приняло решение расширить бюджеты двух востребованных программ субсидирования. Так, программа «Модернизация» была увеличена на 100 млн рублей, в итоге поддержку получат еще 47 предприятий, а общее количество получателей составит 278 субъектов МСП. Программа субсидирования покупки промышленного оборудования была увеличена на 290 млн рублей, общее количество получателей поддержки в этом году превысит 30 компаний», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Программа «Модернизация» позволяет предпринимателям компенсировать часть затрат, связанных с покупкой и лизингом оборудования в целях создания и развития, либо модернизации производства. Субсидировать можно до 50% таких затрат, но не более 5 млн рублей. В 2024 году общий бюджет программы составил 750 млн рублей.

Программа по возмещению затрат промышленным предприятиям на приобретение нового оборудования позволяет компенсировать до 20 млн рублей соответствующих расходов, но не более 50% всех затрат. В 2024 году объем поддержки по этой программе превысил 445 млн рублей.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.