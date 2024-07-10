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Более 350 млн руб выдал фонд микрофинансирования бизнесу Подмосковья в 2024 г

С начала года предпринимателям Подмосковья выдано в общей сложности более 350 млн рублей по программам льготного кредитования Московского областного фонда микрофинансирования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В первом полугодии 2024 года Московский областной фонд микрофинансирования выдал предпринимателям региона 194 льготных займа на общую сумму 357,7 млн рублей. Самыми востребованными программами в этот период стали «Социальный бизнес», в рамках которой за шесть месяцев было выдано 68,2 млн рублей, а также «Производство» — 66,3 млн рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, получателем поддержки по программе «Социальный бизнес» стал индивидуальный предприниматель из Солнечногорска, основавший танцевальную студию «АртБласт». В рамках программы был выдан льготный заем размером 1 млн рублей по ставке 6% годовых без залога и поручительств.

Также одним из получателей льготного финансирования по программе «Производство» стала компания «Главспорт» из Балашихи. Размер займа составил 5 млн рублей по ставке 12% годовых. Средства займа направлены на приобретение земельного участка, что позволило организовать собственную производственную базу и складские помещения.

Поддержка бизнеса в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Узнать подробнее о программах Московского областного фонда микрофинансирования можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.