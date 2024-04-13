Более 340 млрд рублей заработали самозанятые Московской области

Число предпринимателей, работающих в статусе самозанятых в Подмосковье, превысило 700 тысяч, сообщили в пресс-службе инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Московская область находится на втором месте среди субъектов РФ по числу самозанятых. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 700 030 самозанятых. С момента введения специального налогового режима самозанятые Подмосковья заработали суммарно порядка 342 млрд рублей», — сказала зампред Екатерина Зиновьева.

Самозанятые региона могут оставить заявку на предзапись на получение бесплатной услуги по выдаче электронной цифровой подписи (ЭЦП) в центре «Мой бизнес» Московской области. Для этого необходимо подать заявку на инвестпортале Подмосковья ( https://invest.mosreg.ru/business/support-measures/self-employed/ecp/5964 ).

Напомним, поддержка самозанятых осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициирован президентом России. Куратором нацпроекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске нового онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. У нас около 430 тыс. субъектов МСП, и нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“ — заявил Воробьев.

