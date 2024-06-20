Более 32 млн рублей инвестируют в завод по производству поддонов в Ступине

Компания «ПРОМТАРА М4» построит завод по производству деревянных поддонов в городском округе Ступино. Земельный участок предоставлен производителю в рамках программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания инвестирует порядка 32 млн рублей в проект, будет создано более 20 новых рабочих мест для жителей Ступино. Запуск производственных линий запланирован на 3 квартал 2026 года. Предприятие будет ежемесячно выпускать около 4,8 тысячи поддонов. К 2028 году планируется увеличить этот показатель до 9,6 тысячи поддонов в месяц», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Деревянные поддоны необходимы для перевозки и хранения различных товаров. Эта простая, но практичная упаковка обеспечивает устойчивость груза и защищает его от повреждений. Поддоны легко перемещаются погрузчиками и размещаются на транспорте и складах. Применение такой тары оптимизирует погрузочно-разгрузочные процессы, что позволяет производителям и поставщикам экономить средства.

«Площадь предоставленного участка для реализации заявленного инвестпроекта составляет почти 4 гектара. Напомню, программа импортозамещения продлена до конца этого года, заинтересованность у инвесторов есть, есть и земля для самых разных проектов, нацеленных на продвижение именно российского продукта», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Предприятия, реализующие проекты импортозамещения в Московской области, могут воспользоваться поддержкой региона. Так, в рамках программы «Земля за 1 рубль» бизнес может получить в аренду земельные участки по ставке 1 рубль в год. Эти условия действуют в течение трех лет. В случае успешного запуска предприятия инвестор получает возможность выкупить участок «под заводом» всего за 15% от его кадастровой стоимости.

Подобрать участок для размещения бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционной карте Московской области. Здесь же можно подать заявку на его получение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.