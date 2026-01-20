Более 300 предприятий Подмосковья внедряют бережливое производство

Фото - © Производство брендированных лент для бейджей на заводе ГК «ПЛАСТИК ОН ЛАЙН» в Красноармейске/Медиасток.рф

Компании Подмосковья продолжают внедрять инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда». По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, региональные предприятия получают поддержку специалистов Регионального центра компетенций Московской области.

В 2025 году к проекту присоединились 40 новых предприятий региона. Еще 50 компаний завершили внедрение инструментов бережливого производства на пилотных участках в прошлом году и продолжают работу самостоятельно. Всего участниками проекта стали 334 компании Московской области. Суммарный экономический эффект от внедрения принципов бережливого производства превысил 12 млрд рублей.

Федеральный проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». При поддержке специалистов регионального центра предприятия определяют пилотные потоки и этапы для улучшения, внедряют стандартизированную работу, используют диаграмму спагетти, проводят производственный анализ.

Совместная работа сотрудников предприятий и специалистов центра позволяет снизить время производственных процессов, уменьшить запасы и повысить выработку. Для участия в проекте необходимо подать заявку через портал Производительность.рф. Дополнительная информация о поддержке бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.