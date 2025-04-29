Более 300 млрд рублей направят на соцобъекты и рабочие места в Москве

Столица предоставляет преференции инвесторам, которые строят жилые здания, а также промышленные, деловые, торговые и социальные объекты рядом с жилыми кварталами, формируя новые места для трудоустройства. Об этом сообщила мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В 2024 году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) были сданы первая очередь технопарка в Зеленограде, бизнес-парк на северо-востоке Москвы и торговый центр на юго-востоке города.

С 2020 года инициатива распространилась на большинство районов столицы. Было подписано более 140 соглашений на строительство объектов общей площадью свыше 6 млн кв. м.

15% этих площадей отведено под школы, детские сады, культурные и спортивные учреждения. Здесь смогут работать около 14 тыс. жителей Москвы.

В Щербинке построят поликлинику для детей и взрослых, рассчитанную на 560 посещений за смену. А во Внукове появится Центр сборных команд России по баскетболу.

Также в прошлом году в рамках программы МПТ были открыты три школы и три детских сада в районах Очаково-Матвеевское, Щербинка и Филимонковский, а также музейно-выставочный центр на бульваре Братьев Весниных.

«Проекты социальной инфраструктуры, строящиеся по программе стимулирования создания мест приложения труда, позволяют не только формировать комфортную городскую среду нового поколения. Они также создают возможности для трудоустройства профильных специалистов, живущих в прилегающих районах. Это позволяет людям самых разных профессий — от педагогов и врачей до специалистов сферы услуг и разнорабочих — находить работу рядом с домом, повышая качество собственной жизни, снижая маятниковую миграцию и нагрузку на транспортную инфраструктуру города. Сегодня в рамках наших проектов мы уже создали более 350 таких рабочих мест только в детских социальных учреждениях, рассчитанных на почти 2500 воспитанников. И эта цифра будет только расти: уже в этом году мы сдадим в эксплуатацию 3 детских дошкольных учреждения, которые примут почти тысячу детей и предоставят возможность трудоустроиться почти 200 взрослым. Мы убеждены, что развитие социальной инфраструктуры по программе МПТ выступает важным драйвером роста экономики столицы и открывает новые перспективы для жителей города», — отметил управляющий директор «Самолет Московский регион» Арцрун Геворкян.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы подчеркнули, что программа стимулирования создания МПТреализуется в Москве уже четыре года. За это время она охватилась все районы мегаполиса. Столичное правительство заключило более 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают создание новых промышленных предприятий, офисных и торговых центров, учреждений образования, культуры и спорта.