Более 300 млрд руб: сколько бюджет РФ будет терять из-за реформы утильсбора

В «Национальном автомобильном союзе» заявили, что из-за введений новой методики исчисления утильсбора на автомобили российский бюджет будет ежегодно терять свыше 300 млрд рублей, сообщает Газета.ru .

«Даже если взять усредненный таможенный платеж в 800 тыс. рублей за ввозимый автомобиль, то потери федерального бюджета составят не менее 200 млрд рублей в год», — говорится в письме НАС, направленному министру финансов России Антону Силуанова и главе Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву.

По их словам, в реальности цифра может намного превышать эти значения: многие ввозимые в Россию автомобили — это премиальный транспорт. Таможенные ставки составляют до 20 евро за каждый кубический сантиметр двигателя. В итоге потери будут достигать около 300 млрд рублей ежегодно.

Например, платеж за новый импортный седан Toyota Camry сейчас составляет 1,2 млн рублей, после изменения методики сумма увеличится до 1,94 млн рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.