Более 30 тысяч малых и средних производственных компаний работают в Подмосковье

В Московской области насчитывается свыше 30 тысяч малых и средних предприятий, занятых в обрабатывающем производстве, сообщает пресс-служба АНО «АИР».

В Подмосковье общее число малых и средних предприятий превышает 470 тысяч, из которых более 30 тысяч работают в сфере обрабатывающего производства. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам Екатерины Зиновьевой, производственные компании составляют значительную часть сектора малого и среднего предпринимательства региона. Она отметила, что в Московской области активно развивается не только сфера услуг и торговли, но и производство.

Зампред также подчеркнула рост числа социальных предпринимателей — их в регионе насчитывается около тысячи. Для поддержки малого и среднего бизнеса в Подмосковье действуют различные меры, ознакомиться с которыми можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.