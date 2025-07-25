Более 30 млн рублей затрат на маркетплейсы вернули предпринимателям Подмосковья
Фото - © Городская служба бытового обслуживания населения в городе Фрязино/Медиасток.рф
С начала года субсидию по программе «Маркетплейсы» получили уже более 100 предпринимателей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«На сегодняшний день субсидию при выходе на маркетплейсы получили уже 106 предпринимателей Московской области, четверо из них — самозанятые. Суммарный объем предоставленной поддержки составил 31,4 млн рублей», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Зампред напомнила, что субсидия позволяет подмосковным предпринимателям компенсировать до 50% и до 500 тыс. рублей затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку.
Наиболее активными получателями субсидии становятся предприниматели, работающие с такими площадками как OZON, Яндекс.Маркет и WB.
Узнать о поддержке подробнее можно на инвестиционном портале Московской области.
Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.
«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.
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