Более 26,9 млрд рублей выделят в Подмосковье на поддержку бизнеса в 2025 году

Объем финансирования государственной программы «Предпринимательство» на территории Подмосковья в следующем году планируется увеличить на 51% — до 26,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В этом году плановый объем финансирования реализации госпрограммы «Предпринимательство» составляет 17,8 млрд рублей. В следующем году сумму планируется увеличить на 51% — до 26,9 млрд рублей. Основной объем средств — более 67% — будет направлен на создание индустриальной инфраструктуры для инвесторов: развитие территорий особых экономических зон и создание новых индустриальных парков», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что инфраструктурные вложения уже показали свою эффективность. Общее число резидентов ОЭЗ и индустриальных парков Московской области уже превышает 1 700 компаний. Только с начала этого года на эти площадки было привлечено более 80 новых резидентов, многие из которых реализуют проекты технологического суверенитета.

Таким образом, развитие индустриальной инфраструктуры позволит сохранить темпы привлечения в регион новых инвесторов, в том числе в приоритетные для региона и страны отрасли промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.