Более 2,6 тыс малых и средних предприятий работают в Лыткарине
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Лыткарино
В городском округе Лыткарино действуют 2 700 предприятий: 5 средних предприятий, 71 малых и 2 624 микропредприятия. Из них: 1 888 ИП и 4 000 самозанятых. За 2024 год произошел прирост 134 малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Наиболее распространенные сферы деятельности — торговля составляет 37%, предоставление прочих видов услуг — 26%, и транспорт и связь — 17%. Также по 7% сферы недвижимости и обрабатывающие производства. Общественное питания занимает 2% от общего числа. По одному проценту — сферы образования, культуры, спорта и здравоохранения.
«Оборот товаров и услуг составил 3 миллиарда рублей при численности работающих в 5 тысяч человек и средней заработной плате в 73 тысячи рублей», — отметила главный эксперт отдела экономики и перспективного развития Алина Артемова.
Лыткаринские предприниматели использовали господдержку для мсп, такие как субсидии «Франшизы», «Маркетплейсы» и «Модернизация». Предприятия использовали гранты. Также распространенной поддержкой оказались микрокредиты по льготной ставке от фонда микрофинансирования МО.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.
«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.