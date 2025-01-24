Более 2,6 тыс малых и средних предприятий работают в Лыткарине

В городском округе Лыткарино действуют 2 700 предприятий: 5 средних предприятий, 71 малых и 2 624 микропредприятия. Из них: 1 888 ИП и 4 000 самозанятых. За 2024 год произошел прирост 134 малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наиболее распространенные сферы деятельности — торговля составляет 37%, предоставление прочих видов услуг — 26%, и транспорт и связь — 17%. Также по 7% сферы недвижимости и обрабатывающие производства. Общественное питания занимает 2% от общего числа. По одному проценту — сферы образования, культуры, спорта и здравоохранения.

«Оборот товаров и услуг составил 3 миллиарда рублей при численности работающих в 5 тысяч человек и средней заработной плате в 73 тысячи рублей», — отметила главный эксперт отдела экономики и перспективного развития Алина Артемова.

Лыткаринские предприниматели использовали господдержку для мсп, такие как субсидии «Франшизы», «Маркетплейсы» и «Модернизация». Предприятия использовали гранты. Также распространенной поддержкой оказались микрокредиты по льготной ставке от фонда микрофинансирования МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.