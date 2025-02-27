Более 2,6 млрд рублей инвестируют в новый текстильный комплекс в Раменском

Компания «Логистик-М» (входит в группу «ВСФ Логистика») планирует запустить комплекс по серийному производству одежды. Компания получила земельный участок в муниципальном округе Раменский в льготную аренду, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Объем инвестиций компании «Логистик-М» в создание производственного комплекса по выпуску одежды оценивается в более чем 2,6 млрд рублей. В рамках проекта компания рассчитывает создать 150 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2027 год. После вывода предприятия на полную мощность, ежегодный объем производства составит 1,25 млн единиц одежды», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект предполагается реализовать в течение трех лет, на предприятии будут производить верхнюю одежду по собственному дизайну из трикотажа, кожи и меха для всей семьи.

«Под реализацию инвестпроекта компании предоставлен земельный участок площадью более 37 га с видом разрешенного использования под производственную деятельность. В планах построить комплекс зданий общей площадью 38 тысяч квадратных метров, где будет размещено само производство, а также оборудованы зоны для логистических операций», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.