Более 238 млн евро будет взыскано с Deutsche Bank по иску «Русхимальянса»
Суд постановил взыскать более 238 млн евро Deutsche Bank по иску «Русхимальянса», пишет ТАСС.
Организации заменили обеспечительные меры по иску. Суд снял наложенный на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank арест, однако были арестованы 238,6 млн евро или эквивалент в рублях на счетах ООО «Дойче Банк».
Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области арестовал имущество Deutsche Bank по иску «Русхимальянса».
Также испанская нацкомиссия по фондовому рынку открыла против одного из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank дисциплинарное производство.