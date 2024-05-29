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Более 238 млн евро будет взыскано с Deutsche Bank по иску «Русхимальянса»

Суд постановил взыскать более 238 млн евро Deutsche Bank по иску «Русхимальянса», пишет ТАСС .

Организации заменили обеспечительные меры по иску. Суд снял наложенный на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank арест, однако были арестованы 238,6 млн евро или эквивалент в рублях на счетах ООО «Дойче Банк».

Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области арестовал имущество Deutsche Bank по иску «Русхимальянса».

Также испанская нацкомиссия по фондовому рынку открыла против одного из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank дисциплинарное производство.