Более 220 подмосковных предприятий получили статус малой технологической компании

В особой экономической зоне «Дубна» проходит акселератор «Технологии и инновации» — программа для ускоренного развития технологический компаний малого и среднего бизнеса Подмосковья. Участниками мероприятия уже стали порядка 100 подмосковных предприятий. Организаторами акселератора выступили АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» совместно с агентством инвестиционного развития Московской области при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках акселератора проводятся несколько мероприятий. Помимо самой обучающей программы «Технологическое предпринимательство» на площадке ОЭЗ прошла пленарная сессия для предпринимателей, был проведен молодежный стартап-акселератор, а также организована выставка инновационных проектов.

Обучающая программа в рамках акселератора позволила участникам узнать о мерах государственной поддержки малых технологических компаний (МТК), эффективных инструментах управления и преимуществах работы на площадках с преференциальным режимом, таких как ОЭЗ «Дубна». Также участникам рассказали, как можно получить статус МТК. В течение следующей недели участники обучающей программы будут работать с экспертами индивидуально над своими проектами.

«На сегодняшний день в реестр малых технологичных компаний Минэкономразвития России включено более 220 подмосковных предприятий. Из них свыше 90 были включены в реестр в этом году. Статус МТК открывает бизнесу дополнительные возможности для получения господдержки как на федеральном, так и на регионально уровне, поэтому нам важно расширить список подмосковных МТК для ускорения развития этих компаний. Акселератор — одно из мероприятий, которое направлено на стимулирование предприятий к получению этого статуса», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Согласно целевым показателям госпрограммы, с 2023 по 2030 годы объем выпуска продукции МТК должен увеличиться в семь раз. Таким образом, развитие технологического сектора экономики является приоритетной задачей для инвестплана правительства Подмосковья

«Статус резидента внедренческой ОЭЗ о бязывает компании вести разработки. Поэтому ОЭЗ «Дубна» стала точкой притяжения для технологичных компаний. Сегодня такие компании имеют возможность получить дополнительную поддержку за счет включения в реестр МТК. На площадке ОЭЗ такой статус уже получили 13 компаний. Уверен, что сегодняшний акселератор позволит увеличить это число», — сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.