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Более 20 предприятий Королева активно участвуют в программе импортозамещения

На сегодняшний день более 20 предприятий округа Королев участвуют в программе импортозамещения. , сообщает пресс-служба администрации округа.

Ряд предприятий входят в число наиболее успешных:

ЗАО НПП «Маштест» — проектирует и изготавливает сосуды, баллоны и вентили для дыхательных аппаратов, самоспасателей, установок пожаротушения, для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта.

ООО «КоролёвФарм» — производит изделия медицинского назначения, парфюмерно-косметическую продукцию, бытовую химию, БАДы.

ООО «Лаборатория Инновационных Технологий» — производит редкие, рассеянные, редкоземельные элементы и платиновые металлы, индивидуальные соединения лантана, церия, неодима, празеодима, концентраты редкоземельных металлов, чистых металлов.

ООО «ОртоСтандарт» — предлагает большой перечень ортезов различной модификации: тутора, аппараты, корсеты и стельки.

Семейная сыроварня «Сыр & Beer» занимается изготовлением твердых и мягких сыров.

Стоит отметить, что при старте программы импортозамещения королевские производители подали в региональный Мининвест самое большое в области количество инвестиционных заявок на реализацию проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.