Более 2 тыс рабочих мест создано в ОЭЗ «Дубна» в 2024 году

Управляющая компания и резиденты особой экономической зоны «Дубна» создали свыше 2 тыс. рабочих мест для жителей региона за 3 квартала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В период с января по сентябрь 2024 года управляющая компания ОЭЗ «Дубна» и компании, работающие на территории промышленной площадки, суммарно создали 2 072 рабочих места. Всего на данный момент на предприятиях-резидентах ОЭЗ трудоустроено более 9,1 тыс. жителей Московской области», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в числе крупнейших компаний-работодателей ОЭЗ «Дубна» — предприятия, входящие в ГК «ПРОМТЕХ», а также «ПСК ФАРМА», «Ядро Фаб Дубна», «Алтегра». Больше всего рабочих мест создано ГК «ПРОМТЕХ» — на предприятиях трудоустроено более 3,3 тыс. человек, из них 860 — в этом году.

23 ноября в особой экономической зоне «Дубна» пройдет ярмарка вакансий. На мероприятии будут представлены предложения о трудоустройстве от 30 высокотехнологичных компаний.

Мероприятие пройдет по адресу: Дубна, ул. Программистов, 4 (конгресс-центр). Старт в 10:00. Вход свободный, но предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.