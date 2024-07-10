Более 2 тыс рабочих мест создали в Подмосковье за счет увеличения торговых площадей

За первое полугодие 2024 года площадь стационарных предприятий розничной торговли в Московской области увеличилась более чем на 107 тыс. кв. м. На сегодняшний день в регионе открыты свыше 54 тыс. магазинов с разнообразным ассортиментом товаров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

С начала года свои двери распахнули 568 магазинов разного формата: торгово-развлекательные центры, гипермаркеты продовольственных товаров, стройматериалов, косметики и бытовой химии. Ввод в эксплуатацию новых объектов позволил создать более 2 тыс. рабочих мест.

Больше всего магазинов за полгода открылось в Богородском городском округе — введено в эксплуатацию порядка 18 тыс. кв. м торговых площадей, в том числе ТРЦ «Рассвет» в Ногинске на улице 3-го Интернационала. В Раменском округе площадь магазинов расширилась более чем на 13 тыс. кв. м, среди крупных объектов — ТРЦ «Атриум» на улице Народное Имение.

Увеличивается количество продуктовых магазинов: в Солнечногорске на улице Дзержинского, а также в Истре на улице Московской открылся «Чижик». В Звездном Городке — обновленный «Магнит».

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций, мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.