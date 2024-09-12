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Более 2 тыс новых рабочих мест создали в Люберцах в 2024 году

В 2024 году в городском округе Люберцы на предприятиях создали более 2 тысяч новых рабочих мест. Предприятиям предоставляются субсидии на модернизацию производства и компенсации понесенных затрат соцпредпринимателям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В нашем округе к настоящему времени зарегистрировано 22 708 субъектов малого и среднего предпринимательства — 6 742 юрлица и 15 966 индивидуальных предпринимателей. За 2024 год в округе создано 2 037 новых рабочих мест», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева реализуется комплекс мер поддержки.

«В 2024 году проводились конкурсные процедуры по предоставлению субсидий субъектам МСП, реализуемые в рамках муниципальной программы «Предпринимательство» в объеме 3,5 млн рублей. Подано пять заявок. В 2023-м по итогам конкурсной процедуры субсидии получили LEBO PRO, «Сыроварня DolceLatte и «РОСАВТОНОМГАЗ», — добавил Волков.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций, мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.