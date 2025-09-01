Более 2 млн человек установили самозапрет на кредиты в столице за полгода

Москвичи могут ограничивать себе выдачу новых кредитов и займов с помощью самозапрета. Механизм помогает избежать возможных финансовых рисков и защититься от действий мошенников, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова со ссылкой на данные Минцифры РФ.

Новый инструмент ввели 1 марта. За полгода в Москве с помощью «Госуслуг» самозапрет на кредиты установили 2,4 млн человек, что почти в двое больше по сравнению с апрелем.

«Самозапрет работает как невидимый щит: даже если персональные данные попадут в чужие руки, кредит на ваше имя оформить никто не сможет. Важно, что граждане сами определяют условия. Можно установить полный запрет на кредиты и займы или выбрать частичные ограничения», — отметила Зяббарова.

Механизм касается потребительских кредитов, кредитных карт и карт с овердрафтом. Однако он не распространяется на ипотеку, кредиты на образование и покупку автомобиля и не влияет на кредитную историю и кредитный рейтинг.

Чтобы установить самозапрет, нужно авторизоваться на «Госуслугах» и проверить подгруженные паспортные данные и ИНН. Запрет начинает действовать на следующий день после включения сведений в кредитную историю. Также воспользоваться услугой можно в офисах МФЦ.

Сервисом, который действует бессрочно, можно воспользоваться бесплатно и в любое время. Человек может его отменить сам при необходимости в МФЦ или с помощью «Госуслуг». Для этого понадобится усиленная электронная подпись, которую можно создать в приложении «Госключ». Запрет снимается на второй день после внесения информации в кредитную историю.

Помимо Москвы, услугой часто пользовались в Санкт-Петербурге (983 тыс. человек), Подмосковье (749 тыс. человек), Краснодарском крае (528 тыс. человек) и Свердловской области (около 452 тыс. человек).