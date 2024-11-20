Более 191 тыс тонн мяса птицы произвели предприятия Подмосковья за 9 месяцев

С января по сентябрь региональные производители выпустили 191,5 тыс. тонн мяса птицы. Это выше показателей аналогичного периода 2023 года на 11,2%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Крупнейшим производителем в данной отрасли является ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» в городском округе Наро-Фоминск — предприятие с производственной мощностью более 73 тыс. тонн в год и свыше 100 наименований ассортимента выпускаемой продукции под брендом «Первая свежесть».

За 9 месяцев хозяйство птицефабрики произвело 52,5 тыс. тонн птицы, что составляет 27,4% от общего произведенного объема данного вида продукции в Подмосковье.

Вся птица перерабатывается в готовое мясо и полуфабрикаты, среди которых: котлеты, колбаски для жарки, шашлыки и другие мясные деликатесы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.