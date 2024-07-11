Более 190 т шоколада и кондитерских изделий произвели в Подмосковье за 5 месяцев

Сегодня все любители сладкого отмечают праздник — день шоколада. Любимый многими десерт существует с древних времен, согласно истории, появился он в Мексике. В Россию продукт завезли во времена Петра I, а сам праздник начали отмечать с 1995 года. Сегодня шоколад — это не только традиционная плитка, но и сладкие фигурки различной формы, конфеты с всевозможными начинками, и даже напиток. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

За 5 месяцев с начала года объем производства какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий вырос примерно на 9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на региональных кондитерских фабриках было произведено 198,7 тыс. тонн лакомства.

Подмосковье занимает 1 место в Центральном федеральном округе и в стране по объемам производства какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий. В регионе изготовили более 39% от общего объема в ЦФО и 22% от общероссийского объема.

Таких результатов удалось достигнуть, благодаря крупнейшим кондитерским фабрикам и предприятиям региона, среди которых:

ООО «Сладкий Орешек» — производственная мощность 36 тыс. тонн,

ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница» — 35 тыс. тонн,

ООО «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» — произведено 25 тыс. тонн,

ООО «Кондитерская фабрика «Кремлина» — 5 тыс. тонн,

ООО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» — 2,5 тыс. тонн.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.