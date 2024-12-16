Более 190 млн рублей получили жители Подмосковья на открытие бизнеса

Социальный контракт — это мера поддержки, которая помогает жителям с низкими доходами получить возможность реализовать свои идеи и даже создать новые рабочие места. В этом году почти 1,5 тыс. жителей Подмосковья заключили социальные контракты, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Мы стремимся создать благоприятные условия для развития наших жителей и их самореализации. Социальные контракты помогают не только в финансовом плане, но и позволяют пройти программу обучения, которая может быть полезна начинающим бизнесменам», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Как отметили в министерстве социального развития региона, на эту меру поддержки с начала года выплатили свыше 190 млн рублей. Размер выплат по социальному контракту составляет от 60 до 350 тысяч рублей и зависит от целей. Все эти средства реализованы на основные направления: поиск работы, ведение предпринимательской деятельности, личного подсобного хозяйства.

Среди направлений предпринимательской деятельности, на которые жители региона направляют полученные средства, — открытие кафе, магазинов, а также развитие услуг в сфере IT, ремесел и косметологии. Но есть направления не стандартные и не столь обычные.

Виталий Евсеев из Егорьевска с помощью социального контракта смог осуществить свою мечту — он открыл музыкальную студию рока. В своей студии Виталий обучает детей и взрослых игре на музыкальных инструментах. Профессиональный музыкант решил, что сможет передать свой опыт другим. Социальный контракт позволил предпринимателю приобрести музыкальные инструменты и атрибуты к ним, тем самым открыв двери людям для творчества.

«Творчество помогает нам справляться с повседневными трудностями, находить красоту в обыденных вещах. Оно развивает нашу креативность, обучает нестандартному мышлению и помогает находить решения в сложных ситуациях, — рассказывает Виталий. — Огромное спасибо за такую поддержку индивидуальным предпринимателям от государства».

Оформить социальный контракт можно электронно через портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.