Более 180 заводов иностранных инвесторов работают в Подмосковье

В Московской области работает более 180 промышленных предприятий с иностранным капиталом. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«У нас работают более 180 заводов иностранных компаний из 40 стран. В 2025 году мы провели роуд-шоу, посетив ряд стран, и сейчас у нас в стадии привлечения находятся несколько новых инвесторов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди недавно отрытых предприятий с иностранным капиталом Зиновьева отметила завод «Белтелекабель», который начал работу в г. о. Воскресенск. Проект реализован белорусскими инвесторами. При этом проект получил поддержку фонда развития промышленности Московской области — компании был предоставлен льготный заем на 150 млн рублей.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.