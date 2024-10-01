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Более 170 тыс тонн макаронных изделий произвели в Подмосковье за 7 месяцев

Московская область занимает лидирующие позиции в стране по производству макарон. За 7 месяцев объем производства макаронных изделий, кускуса и прочих мучных изделий составил 176,4 тысячи тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ведущими производителями являются: ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», ООО «ДОШИРАК КОЯ» и ОАО «Байсад-Кашира», занимающееся производством макаронных изделий более 30 лет. ОАО «Байсад-Кашира» ежегодно производит 500 тысяч пачек макарон.

В линейке производителя представлены как классические виды макарон, среди которых — рожки, перья, ракушки, вермишель паутинка, спагетти и трубочки, так и лапша с добавлением муки виноградных косточек, макароны с сухими смесями для приготовления соусов «Чеддер», «Песто», «Карбонара» и «Аррабиата».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.