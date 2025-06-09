Более 160 млрд: сколько неучтенных доходов получит бюджет РФ

В Счетной палате привели заключение, согласно которому, в 2025 году в бюджет РФ поступит около 163 миллиардов неучтенных доходов: в основном это перечисление прибыли Центробанка, который впервые за 8 лет получил положительные результаты, сообщает газета «Известия» «Известия» .

ЦБ обеспечит основной вклад в эту сумму — почти 150 миллиардов. В этом году его прибыль достигла почти 200 миллиардов, это в 1,5 раза выше результата 2023 года. Он обязан направлять в бюджет 75% от заработанного.

В основном прибыль Банка России складывается из процентов от рефинансирования средств коммерческих банков. Они зависят от ключевой ставки и ликвидности в банковском секторе, заявил кандидат экономических наук Андрей Бархота.

Кроме того, часть дохода принесет переход к прогрессивному налогу на доходы физлиц — всего 5 миллиардов.