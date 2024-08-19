Более 1,6 тыс рабочих мест создано в регионе благодаря поддержке ФРП Подмосковья

Почти 50 инвестпроектов, которые поддержал Фонд развития промышленности (ФРП) Московской области, уже успешно реализованы. Благодаря их запуску в регионе было создано свыше 1,6 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В регионе успешно реализовано уже 47 проектов при поддержке Фонда развития промышленности Подмосковья. Общая сумма льготных займов в рамках этих проектов составила более 3,3 млрд рублей, а объем инвестиций — 11,4 млрд рублей. Компании создали новые рабочие места для 1,6 тыс. жителей региона», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, компания «Альбрехта», занимающаяся производством бурового инструмента для установок горизонтально направленного бурения (ГНБ), и производитель стройматериалов «Дёке Экстружн» уже реализовали свои проекты при поддержке ФРП Московской области.

Компания «Альбрехта» благодаря заемным средствам в 2023 году запустила проект по увеличению производства комплектующих к оборудованию, машинам и механизмам, применяемым в процессе ГНБ. Реализация проекта обеспечит создание в подмосковных Луховицах более 50 новых рабочих мест. Льготный заем в 35 млн рублей позволил «покрыть» более 50% затрат компании на проект.

В свою очередь компания «Дёке Экстружн» из Дмитровского округа запустила в этом году производство собственных красителей для производства изделий из ПВХ. Льготный заем в размере порядка 20 млн рублей также позволил покрыть более 50% затрат на проект.

«ФРП Подмосковья предлагает востребованные и эффективные инструменты поддержки промышленным предприятиям для развития и расширения действующих производств или создания новых проектов. Некоторые предприятия пользуются услугами фонда повторно, реализуя несколько инвестиционных проектов. Наши специалисты оказывают поддержку в подготовке необходимых документов и оформлении заявок на финансирование», — отмечает директор Фонда развития промышленности Московской области Павел Ильин.

Фонд развития промышленности Подмосковья основан в 2017 году, первый льготный заем выдан в 2018 году. Получателями поддержки стали 60 региональных промышленных компаний, которым выдан 71 заем. Общая сумма по ним превышает 5,3 млрд рублей, а общий объем инвестиций в поддержанные проекты — более 19,3 млрд рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.