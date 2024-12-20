Более 15,1 тыс рабочих мест создали в Подмосковье благодаря проектам импортозамещения

С 2022 года в Московской области объем инвестиций в проекты технологического суверенитета составил 149 млрд рублей. На этих предприятиях создано более 15,1 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Одним из таких проектов является R&D-центр по разработке и производству современных лекарственных средств на основе генно-инженерных технологий. Проект реализован компанией «БИННОФАРМ», которая инвестировала в создание центра 2,5 млрд рублей. На предприятии создано более 440 рабочих мест.

Первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский отметил, что уже сегодня к реализации в Московской области заявлено импортозамещающих проектов еще на 178 млрд рублей. За счет их реализации в регионе будет создано дополнительно почти 18 тыс. рабочих мест. Одним из крупнейших проектов, запланированных к реализации в регионе, является проект компании «Объединенные печатные платы» по созданию производство многослойных печатных плат. Инвестиции в его реализацию оцениваются в 28,6 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей.

Сейчас в области 77 проектов уже удалось запустить. По словам Воробьева, предприятия региона вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Сюда входят и рабочие места, и технологии, которые очень важны для России.