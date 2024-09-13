Более 150 субсидий выдали подмосковным предпринимателям в 2024 году

С начала 2024 года в Московской области выдали более 150 субсидий по региональным программам поддержки предпринимателей «Маркетплейсы» и «Франшизы», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В 2024 году получателями субсидий по программе «Маркетплейсы» стали 98 предпринимателей. Общая сумма выделенной поддержки — 24,2 млн рублей. Субсидии на развитие бизнеса по франшизам получили 53 предпринимателя, объем поддержки составил 22,5 млн рублей. Заявки на участие в этих программах принимаются в течение всего года, поэтому общее количество получателей этих мер поддержки до конца 2024 года обязательно увеличится», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, одним из получателей субсидии по программе «Маркетплейсы» в этом году стало ООО «Компания Акана» из г. о. Мытищи. Предприятие в рамках программы компенсировало затраты на продажу кормов для животных под собственным брендом на маркетплейсе OZON. Субсидия в 500 млн рублей была предоставлена предприятию на возмещение расходов, связанных с рекламой, расходами на доставку и комиссией маркетплейса.

Субсидию по программе «Франшиза» получила, например, ИП Зивтинь Мария Олеговна из г. о. Истра. Предприниматель компенсировала расходы на арендные платежи в рамках работы по франшизе KIBERone — это детская школа программирования. Сумма субсидии составила 377 тыс. рублей.

В рамках программы «Маркетплейсы» предприниматели могут возместить до 50% затрат, связанных с продвижением и реализацией продукции через маркетплейсы. Максимальный размер субсидии для одного получателя составляет 500 тыс. рублей за весь период реализации программы.

Максимальный размер субсидии по программе «Франшизы» для подмосковных франшиз сегодня составляет 2 млн рублей, но более 50% затрат, для иных франшиз — 1 млн рублей и также до 50% затрат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.