Более 1,5 тыс тонн металлопродукции выпускает предприятие в Солнечногорске за месяц

Один из ведущих производителей металлопродукции для строительства и отделки ООО «МегаТорг-Профиль» расположен в городском округе Солнечногорск. Завод выпускает продукцию под брендом «Завод СТиВ», сообщате пресс-служба администрации округа.

Замглавы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик встретился с генеральным директором Сергеем Казаковым. Они обсудили текущие вопросы, меры поддержки и планы развития.

«На предприятии трудятся более 140 сотрудников, в основном это наши жители. С генеральным директором обсудили интересующие вопросы: это и земельный, который в ближайшее время постараемся решить, и электроснабжения, коммуникации. Будем держать руку на пульсе, взаимодействовать и помогать в развитии», — рассказал Кирилл Типографщик.

Компания основана в 2011 году. Работает со всеми видами листового металла на заказ. Производство оснащено современными станками с числовым программным управлением. Есть собственный автопарк для доставки. Изготавливает в среднем более 1 500 тонн металлопродукции в месяц, в том числе — нестандартные металлоизделия по индивидуальным чертежам. Сотрудничает с крупными строительными девелоперами.

Продукцию компании использовали для реконструкции Курского вокзала, строительства СК «Олимпийский», нового корпуса Третьяковской галереи, Балтийской школы искусств, атомной электростанции «Аккую» в Турции, БЦ STONE Tower, жилых комплексов Sidney City, Prime Park, «Сердце столицы» и во многих других проектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.