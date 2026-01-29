Более 1,5 тыс айтишников Подмосковья получили льготную ипотеку в 2025 г

Более 1,5 тысячи специалистов в сфере информационных технологий оформили льготную ипотеку в Подмосковье в 2025 году по специальной программе поддержки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В 2025 году свыше 1,5 тысячи высокотехнологичных специалистов воспользовались льготной ипотекой в Московской области. Программа позволяет айтишникам решить жилищный вопрос на выгодных условиях.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что с момента запуска программы более 8 тысяч специалистов улучшили свои жилищные условия. По ее словам, мера востребована и способствует привлечению и удержанию кадров в регионе.

Право на льготную ипотеку имеют специалисты до 50 лет, являющиеся гражданами России и работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, зарегистрированных в Подмосковье и пользующихся налоговыми льготами. Средняя зарплата за последние три месяца должна быть не менее 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

В случае увольнения для сохранения льготной ставки необходимо в течение шести месяцев трудоустроиться в другую компанию. Подробные условия, список банков и проверку соответствия компании можно найти на Едином портале Госуслуг.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.