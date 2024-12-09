Более 1,4 тыс резидентов работают в 70 индустриальных парках Подмосковья

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов прибыл с рабочим визитом в Балашиху. Вместе с главой округа Сергеем Юровым он посетил 2 индустриальных парка, расположенных на территории округа — Милованов и Демидов. Спикер регионального парламента отметил, что это не единственные промышленные площадки в городе, всего их действует пять. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы региона.

«Сейчас на территории Московской области 70 индустриальных парков, которые на общей площади 3,5 тыс. га собрали более 1,4 тыс. предприятий. Самое главное, что это рабочие места — сотни тысяч по всей Московской области, и, естественно, рост налоговой базы. Что касается Балашихи — мы были здесь ровно 7 лет назад, когда только идеи начинали зарождаться. Сейчас уже 5 индустриальных парков в округе создано, из них 4 полностью заполнены», — привел общие данные парламентарий.

Первым председатель Мособлдумы посетил индустриальный парк Милованов — самый крупный в округе. О работе площадки рассказал руководитель группы компаний «Астерра» Александр Мирошников. Он показал на планшете проект парка и подчеркнул, что, так как данный объект был создан всего год назад, в полную мощность ещё не заработал. Сейчас в стадии создания только первая его очередь площадью 89 га.

«У нас эта территория рассчитана на 115 резидентов. Сейчас у нас приступили к реализации своих проектов порядка 60 резидентов — то есть купили земельные участки и в текущий момент либо получают документы на стройку, либо уже в стадии строительства. Основные производители у нас — это металлообработка, швейное, красочное, текстильное производство. Мы даем абсолютно любой выбор для наших резидентов — можно приобрести просто земельный участок, исходя из своих возможностей, и построить свое производство самостоятельно. Можно обратиться к нам — построим мы. Помимо этого, мы даем готовый объект, если предприятие уже действует и ему срочно нужно расширение», — пояснил Александр Мирошников.

Он добавил, что несмотря на то, что целевая аудитория парка — больше средние, мелкие и микропредприятия, среди них есть те, кто планируют к осуществлению крупные проекты. Как, например, балашихинский производитель ветеринарных препаратов — ООО «Апиценна». Предприятие приобрело в парке 2 участка для строительства складского комплекса. Планируемые инвестиции по проекту — 417 млн рублей. Будет создано 50 рабочих мест.

Далее Игорь Брынцалов посмотрел, как налажена работа в индустриальном парке Демидов. Делегацию встретил генеральный директор управляющей компании индустриальными парками Юрий Илюшкин. Он отметил, что в настоящий момент в парке 16 резидентов, уже работают 6 из них. Еще 5 резидентов строятся.

Гости посмотрели два производства. Первое — по комплектующим для анатомических матрасов. Присутствующие особо отметили высокотехнологичное отечественное оборудование. Второе, расположенное по соседству — производство металлоконструкций. Компания может выполнить любую работу, связанную с металлообработкой. Сейчас уже поставлено на поток производство различных ограждений и комплектующих для мебели.

Председатель Мособлдумы поделился наблюдением, что сегодня на территории индустриальных парков внедряются новые подходы, современные, в том числе с точки зрения внешнего вида парков, благоустройства территории, предоставляемых помещений. По его словам, инвестору остается только прийти, разместить оборудование, и начинать реализовывать свой бизнес.

«Пообщались сегодня с теми, кто уже более двух лет работает, создает рабочие места. В этом году в Балашихе за 9 месяцев более 11 тысяч рабочих мест в парках было создано. Кроме того идет прирост налогов, что дает прирост бюджету города. И здесь в округе это заметно. В Балашихе — один из самых динамично растущих бюджетов среди подмосковных городов. И процесс не стоит на месте, развивается. Есть четкий план — он прозрачный и понятный, и это радует, потому что люди, кто все эти вопросы сопровождает, с горящими глазами полны идей и предложений. Опять же сейчас, в непростое для бизнеса время, когда, конечно, надо помогать. И я благодарен администрации города, что она постоянно со своими предпринимателями в диалоге и совместно они находят решения», — добавил в завершении встречи Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже есть 69 индустриальных парков, 4 новых откроются в 2024–2025 годах.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — 90%, именно поэтому запускаются 4 новых проекта, все они (займут — ред.) порядка 100 га. Это Ленинский, Дмитровский, Одинцовский и Раменский (округа — ред.)», — добавил Воробьев.