Более 14 млрд рублей составил объем инвестиций в Жуковском в 2024 году

Общий объем инвестиций в Жуковском, привлеченных в основной капитал за 2024 год, составил предварительно более 11 млрд рублей. Дополнительный объем инвестиций составил 2,6 млрд рублей. Итого общий объем привлеченных инвестиций в 2024 году предварительно равен 14 млрд рублей, сообщает пресс-служба

Также в администрации сообщили, что дополнительно в 2024 году в городе создано 457 новых рабочих мест. Тем самым среднесписочная численность работников организаций города за 2024 год составила более 37 тысяч человек.

Помимо этого, в 2024 году администрацией Жуковского с министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области было заключено соглашение о предоставлении субсидий на выполнение мероприятий стратегии развития наукограда на 2024 год. Общая сумма — 128 млн 176,9 тыс. рублей (федеральный бюджет — 63 млн 620,6 тыс. руб., областной бюджет — 49 млн 987,7 тыс. руб., местный бюджет — 14 млн 568,6 тыс. руб.)

За счет субсидий городскому округу Жуковский как наукограду в 2024 году совместно с ФАУ ЦАГИ и ООО «ЦКБР» создан высокотехнологичный производственный центр, приобретено оборудование для образовательных учреждений, жуковских детских школ искусств, Дворца культуры, театра «Стрела» и экспериментального музыкально-драматического театра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.