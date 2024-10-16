Более 13 тыс малых и средних предприятий работают в Королеве

Малое и среднее предпринимательство обеспечивает мобильность экономики, способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами и стабильность налоговых поступлений. Так, в Королеве зарегистрировано более 13 тыс. малых и средних предприятий, а их доля в экономике города составляет 35%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Число субъектов МСП возрастает ежегодно. За последние три года из других регионов в Королев привлечено 66 организаций разной направленности. Сумма налоговых поступлений от этих предприятий в консолидированный бюджет Московской области составляет 150 млн. рублей в год. Объем отгруженных товаров — 7 млрд. рублей ежегодно. Растет и количество созданных рабочих мест — за три года открыто 650 мест.

Среди востребованных направлений малого бизнеса в Королеве — научная и техническая деятельность. Так, одно из предприятий, работающих в городе — научно-технический центр «АПМ», который является резидентом Инновационного центра «Сколково». Компания специализируется на создании программного обеспечения инженерного анализа промышленного уровня. Уже более 2 000 предприятий России, стран ближнего и дальнего зарубежья успешно эксплуатируют продукты APM в самых различных отраслях промышленности. Около 500 технических ВУЗов ведут подготовку студентов с использованием программного обеспечения компании.

Еще одно предприятие, начавшее работу в Королеве в 2024 году, ООО «ЛЕТАТЕЛЬ». Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, ведет совместный проект с АО «Газпром космические системы». Также предприятие планирует создать программное обеспечение, предназначенное для разработок и экспертиз машиностроительных, приборостроительных, строительных и других объектов и оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.