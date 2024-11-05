Более 1,2 тыс субъектов МСП Подмосковья получили господдержку в 2024 году

С начала 2024 года услугами фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) воспользовались свыше 1 200 субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«В этом году услугами фонда воспользовались 1 235 субъектов малого и среднего бизнеса. Фонд применяет различные инструменты для развития регионального экспорта, от образовательной поддержки и до помощи с участием в профильных международных выставках», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В этом году было проведено 6 международных бизнес-миссий, 25 вебинаров и семинаров с участием более 1 000 компаний, состоялось два потока акселерационной программы «Экспортный форсаж» с участием 27 компаний и один поток бизнес-акселератора «Экспортеры 2.0» с участием 3 подмосковных компаний. Также подмосковный фонд поддержки ВЭД организовал участие 111 региональных компаний в 15 международных выставках.

Благодаря участию в «Экспортном форсаже» компания «ИНВЕСТГРУПП АТЛАС» смогла выйти на зарубежные рынки. Компания заключила три экспортных контракта с новыми партнерами. Были подписаны договоры с предприятиями Узбекистана и Кыргызстана на общую сумму 6,5 млн. руб. В ближайшие планы компании входит расширение географии поставок на Молдову, Казахстан, а также выход на рынок дальнего зарубежья — Турцию и Иран.

С полным перечнем услуг фонда поддержки ВЭД МО можно ознакомиться на сайте. Подать заявку на международные мероприятия следующего года можно по ссылке.

Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.