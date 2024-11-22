Более 1,2 млрд руб налоговых льгот получили резиденты ОЭЗ Подмосковья в 2024 году
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Объем используемых налоговых льгот резидентами особых экономических зон Московской области за первые три квартала 2024 года превысил 1,2 млрд рублей. При этом совокупный объем налоговых отчислений резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней в отчетном периоде составил почти 10 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В январе–сентябре 2024 года пропорция объема налоговых льгот, которыми воспользовались резиденты ОЭЗ, к объему уплаченных ими налогов в консолидированный бюджет составила 1 к 8. Объем используемых налоговых льгот составил 1,25 млрд рублей, объем уплаченных налогов — 9,97 млрд рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Всего в Московской области работает 5 зон с особым экономическим режимом: ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Исток», ОЭЗ «Ступино Квадрат», ОЭЗ «Кашира» и ОЭЗ «Максимиха». Подобрать участок для реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ можно на работающей в рамках регинвестстандарта инвестиционной карте Московской области.
На сегодняшний день на карте инвесторам доступно 90 земельных участков в ОЭЗ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.
«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.