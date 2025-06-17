Более 11 млн руб затрат на маркетплейсы компенсировал бизнес Подмосковья в 2025 г

В январе–апреле 2025 года предприниматели Московской области получили более 11 млн рублей в рамках компенсации части затрат при выходе маркетплейсы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

О промежуточных итогах работы региональной программы субсидирования «Маркетплейсы» в 2025 году рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в своем Telegram-канале.

«За первые четыре месяца 2025 года субсидию «Маркетплейсы» получили 43 заявителя. Общий объем поддержки, которую получили представители МСП Подмосковья в рамках этой программы, превысил 11,5 млн рублей. Заявки на получение субсидии при выходе на маркетплейсы продолжат приниматься», — сообщила зампред Екатерина Зиновьева.

Она также рассказала, что более четверти всех получателей субсидии — предприниматели, занятые в сфере производства одежды. На втором месте по количеству получателей — сфера производства химических веществ и химических продуктов. Третье место разделили производители мебели и предприниматели, ведущие деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.

Три основные площадки, которыми пользуются подмосковные предприниматели, получившие субсидию «Маркеплейсы», — это WB, OZON и Яндекс.Маркет.

Субсидия при выходе на маркетплейсы позволяет предпринимателям компенсировать до 500 тыс. рублей и до 50% затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку. Подробную информацию о программе можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.