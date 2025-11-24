сегодня в 14:02

Более 100 рабочих мест появится в Балашихе благодаря расширению компании «ЯЛКА»

Компания «ЯЛКА» расширяет свои производственные мощности на территории индустриального парка «Демидов» в Балашихе. На участке площадью 0,77 га разместятся производственные и административные блоки общей площадью 4 200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После запуска объекта будет создано более 100 рабочих мест для жителей округа. За реализацию проекта отвечает управляющая компания индустриального парка — «Реалитек».

«Мы постоянно увеличиваем производственные мощности, расширяем линейку выпускаемой продукции. Наше оборудование успешно применяется при строительстве школ, больниц, административных зданий, жилых комплексов и промышленных объектов. Для нас крайне важно, что индустриальный парк „Демидов“ предоставляет комфортные условия для развития, поэтому мы выбрали площадку под управлением компании „Реалитек“», — отметил генеральный директор ООО «ЯЛКА» Вадим Кенин.

ООО «ЯЛКА» — российский производитель инновационного энергосберегающего климатического оборудования. Предприятие работает с 2013 года и выпускает системы вентиляции, холодоснабжения и противопожарного оборудования. Производственные площадки оснащены современной высокотехнологичной станочной базой, а система менеджмента качества компании сертифицирована по международному стандарту ISO 9001.

Расширение предприятия в Балашихе позволит укрепить промышленный сектор округа, создать новые рабочие места и привлечь дополнительные инвестиции в регион.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.