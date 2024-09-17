Более 100 единиц техники выпустило подмосковное предприятие за 1,5 года

Предприятие АО «Элемет» («Электрогорский металлический завод») за полтора года выпустило более 100 единиц уникальной техники, которая используется металлургическими, горнодобывающими и химическими предприятиями по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания АО «Элемет» с начала 2023 выпустила 100 единиц техники, почти 100 тысяч промышленной керамики и 5000 единиц запасных частей как к оборудованию, которое является собственной разработкой компании, так и к оборудованию импортных производителей. Вся продукция на 100% является импортозамещающей. Это штучная, уникальная техника, которая разрабатывалась по индивидуальным заказам предприятий со всей России. После ввода в эксплуатацию в начале 2025 года нового цеха, инвестиции в строительство которого оцениваются в 780 млн рублей, компания сможет увеличить производственные мощности завода на 25-30%», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На текущий момент у компании есть три основных направления: производство оборудования для обогащения полезных ископаемых, производство специальной техники для обслуживания аэропортов и производство промышленной керамики.

В рамках первого направления, которое является основным, предприятие производит различные виды центрифуг для обезвоживания продуктов обогащения в золотодобывающей, угольной и химической промышленностях. До конца года компания завершит производство шести центрифуг, восьми единиц оборудования для обезвоживания, а также два ленточных вакуум-фильтра для химической промышленности и порядка четырех ленточных фильтров-прессов для угольной промышленности.

«Одно из важных направлений нашего предприятия — разработка и производство противообледенительной спецтехники, которая необходима для обработки самолетов специальным реагентом перед вылетом в зимний и осенний период. Сейчас у нас в производстве восемь машин меньшего типа и три большего типа для аэропортов Усть-Кут в Иркутской области, Горно-Алтайска и «Пулково» в Санкт-Петербурге», — отметил исполнительный директор завода «Элемет» Михаил Репников.

Помимо выпуска техники по индивидуальным заказам предприятий, компания «Элемет» серийно производит промышленную керамику различного размера и модификаций, которая в дальнейшем используется для защиты внутренней поверхности оборудования от износа. Такая продукция используется производителями металлических изделий и горно-обогатительными комбинатами. Готовую продукцию компания поставляет по всей России, а также в страны СНГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.